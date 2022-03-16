根據中央氣象局最新資訊，今天下午1時55分發生芮氏規模3.5地震，地震深度12.8公里，震央位於宜蘭縣政府南方45.4公里（位於宜蘭縣近海），最大震度花蓮縣、宜蘭縣3級。（編輯：張雅淨）1110316

罕見地牛足跡 台東達仁規模4.7地震 屏東震度3級
全台大停電 宜蘭縣3.7萬戶停電
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