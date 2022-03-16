俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，除了烏克蘭人生活大受影響外，俄羅斯人民也因西方接二連三的經濟制裁，日常生活遭逢巨變。英國媒體BBC整理俄羅斯民眾在生活上爭經歷著6項改變，指這30年間在前蘇聯倒台後所出現的新事物，似乎在一夜間消逝。

第一、無法兌換外匯

前蘇聯時期，非法兌換外匯者將面臨監禁，甚至死刑的風險；少數可兌換些許外匯者，也必須在回國後繳回所有剩餘的錢。

現在，俄羅斯銀行3月9日對外幣現金交易實施限制，在俄羅斯購買任何外幣都屬於非法，而該國公民出國也不能購買外匯，有外匯帳戶者最多僅可提領1萬美元，其他則為盧布，且禁止提取歐元。

第二、出國更加困難

前蘇聯時期，人民出過必須經過大量檢查和許可，且經過蘇聯國家安全委員會（KGB）層層檢測，撇除外交官等部分人士擁有護照外，絕大多數人民根本很難出國。

現在，雖不如前蘇聯時期需要經由嚴格的檢查和許可，甚至可說幾乎沒有任何限制，但由於各國的制裁，俄羅斯與包含歐盟在內等國家航班都被取消，許多國家也對俄羅斯飛機關閉領空。

第三、媒體控制

前蘇聯時期，媒體如電視、報刊等一切皆由政府資助並掌控，不存在任何自由媒體，直到戈巴契夫推行開放政策，允許新聞媒體、公眾參加審判，才打破政府對媒體的控制。

現在，從俄羅斯宣布對烏克蘭展開特別軍事行動首日起，俄羅斯國家資通訊監管機關（Roskomnadzor）對多數獨立媒體實施封鎖令，導致讀者只能通過通訊軟體獲取最新資訊。

第四、外出用餐頻率驟降

前蘇聯時期，能夠外出吃飯的地方僅3種：廉價的工廠食堂、火車站咖啡廳和酒吧、價格高昂的餐廳。

現在，麥當勞、肯德基、星巴克等國際餐飲巨頭宣布暫停在俄國業務，自此餐廳來客量大幅降低，顯見隨著這些國際知名品牌退場後，也降低民眾外出用餐的慾望。

第五、食品和消費品短缺隱患

前蘇聯時期，超商架上空無一物，每一個地方都有商品特別短缺，其中最缺的就是汽車和家電用品。

現在，儘管短缺情形尚未出現，但供應鏈已經出現中斷，國際知名品牌相繼退出俄羅斯市場，微軟、蘋果也都停止對俄供貨，短缺問題可能將浮上檯面。

第六、迫害異議人士

前蘇聯時期，任何自由思想都有可能面臨牢獄之災，甚至在史達林時期，還有可能因一個笑話，而有了被槍斃的可能。

現在，反戰示威遭鎮壓，成千上萬俄羅斯人遭逮捕、罰款或居留。