本土新冠肺炎疫情降溫，全台疫苗打氣下滑，台北市第26期釋出18萬6708劑，僅施打11.56％、2萬1584劑，第27期有14萬劑，開放預約至18日中午，北市府評估預約狀況認為不太理想，中型接種站將由5處減為台北捷運雙連站、文山區行政中心及台北車站等3處。另外，中央鼓勵年滿65歲長者接種，發放500元禮券催打，效益有限，北市僅增加4.5％。

北市副市長蔡炳坤今指出，疫苗打氣冷，中央未再配發疫苗，AZ約有2萬9890劑將到31日到期，市府會盡量催打，沒打完將還給中央。

他表示，北市第26期開出18萬6708劑，結果僅接種11.56％、2萬1584劑，下周第27期規畫施打14萬劑，目前正在預約至明天中午截止。另外，65歲以上長者接種可獲500元禮券，從第24期8764人、25期9156人，僅增加4.5％、392人。

蔡炳坤說，疫苗打氣下滑，考量醫療人力配置，第26期北市已將中型接種站自13站減為5站，下周將再減成3站，剩下北捷雙連站、文山行政中心及北車。

據統計，目前設籍北市民眾疫苗第1劑覆蓋率為78％、第2劑74.1％、第3劑48.4％。中央目把把第3劑衝到7成，最有可能是從12至17歲學生提升第3劑接種率，不過，BNT疫苗幾乎用完，有可能會接種莫德納疫苗。