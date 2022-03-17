「2022三峽綠茶季」推出系列活動，19及20日將在國立台北大學舉辦開幕野餐派對，新北市客家文化園區推出體驗活動攤位，首次以纏花（春仔花）DIY體驗做為開場，帶領民眾纏出屬於自己的茶葉造型書籤，現場也結合客家擂茶體驗與展售文創商品，讓民眾從做中學認識客家茶文化。

4月16、23日與30日則推出系列「茶與客家」三場主題輕旅行，將帶領遊客到茶園中體驗採茶與製茶的過程，品嘗以茶入菜的風味茶餐，了解青心柑種的回甘魅力！接著回到新北市客家文化園區，體驗具三峽獨特碧螺春風味的客家擂茶與茶凍，製作精緻碧螺春下午茶點，讓參與的民眾滿載而歸。活動相關訊息請至報名網站https://reurl.cc/Eplomv。

而5月將在新北市客家文化園區舉辦壓軸「封茶」活動。「茶、染、陶」為本次茶席活動重要元素，並沖泡三峽碧螺春、白茶、蜜香紅茶等供民眾品嘗，現場將同時舉行封茶儀式，讓民眾寫下願望、封藏好茶。希望能透過活動的意象，讓民眾於品茗過程中認識三鶯在地文創產業及客家文化。系列活動相關訊息可至新北市客家局臉書粉絲專頁查詢。