艾薇睽違1年推出新單曲〈烏雲日記〉。（環球提供）

艾薇睽違1年推出新單曲〈烏雲日記〉。（環球提供）

艾薇睽違近1年推出新單曲〈烏雲日記〉，也是她的第11首作品，坦言進錄音室前心情緊張，擔心大家覺得她忙於《全明星運動會》錄影就忘了歌手的身份，幸好一路走來累積的經驗都還在，加上這首歌很符合艾薇現在的心境，可以很快進入狀態，錄音過程十分順利，而〈烏雲日記〉數位上架後立刻衝進排行榜單前3名，艾薇說：「很開心大家喜歡這首歌，也希望可以帶來正向的力量給面對『烏雲』的人。」

艾薇在MV中置身色彩繽紛的房間裡，鏡頭一次次拉開，隨著歌曲起伏，象徵她的情緒也從走入低谷、烏雲密布，但最後烏雲終將會散去，陽光灑落在她的臉龐，一切都豁然開朗、海闊天空；艾薇笑說：「自己像是天氣預報的新聞主播，為大家實況轉播自己的心情天氣。」拍攝前，美術組特別花一星期時間，製作一片寬度比艾薇還高的巨型雲朵，漂浮在繽紛色彩的房間裡，艾薇見狀開心大呼：「這絕對是自己理想中的房間。」喜歡鮮豔色彩的她，也喜歡有設計感的房間，自曝個性大剌剌不擅長佈置，現實生活中自己的房間就是簡單的擺放床、沙發、衣櫃，沒有像MV裡那般繽紛。

凡事都卯足全力、拼命三郎的艾薇，加入《全明星運動會》嶄露頭角，而即將迎來總冠軍賽，她坦言其實沒有時間去緊張，大家的腦海裡都在想著戰術和要做的事情，以及全神貫注為隊伍拿下勝利，興奮的心情大過於緊張，希望可以像練習時那樣平常心，好好發揮，剩下的就交給命運，畢竟大家真的都很努力！節目結束後艾薇應該沒有機會再以運動員身份比賽，她依依不捨地說：「會想念在運動場上比賽的感覺，也會想念每天早起訓練到晚的日子，感覺很像心突然被抽掉重要的一部分，有點失落。」