人妻「蛋蛋」的哀傷！1名女網友抱怨丈夫昨晚地震當下，一聽到警報竟直接衝到1樓店面護住「3籃雞蛋」，隔天還得意地對客人說「要不是我衝下來救蛋，今天大家就沒蛋吃了」，女網友則不滿丈夫選擇保護蛋、而非孩子與她，丈夫則回嗆擺放蛋的檯面有高度而且很滑，而且孩子可以由妻子照看就好。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她與丈夫昨晚深夜聽到地震警報響起，丈夫第一時間衝出房間，她原以為丈夫是到孩子房間，沒想到後來才得知丈夫是跑到1樓店「抱住那幾籃的蛋」，丈夫隔天還很驕傲地對客人說，要不是他及時救蛋，大家可能就沒蛋吃了。

女網友投訴丈夫地震當下聽到警報竟衝到1樓護住「3籃雞蛋」，丈夫隔天還得意地對客人說「要不是我衝下來救蛋，今天大家就沒蛋吃了」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她趁著客人不多時後向丈夫碎念幾句，丈夫則暴怒解釋，放蛋的檯面有高度而且很滑，一不小心3籃蛋就會被地震搖到地面、全摔破，而且孩子已經幼稚園，妻子也會去顧；原PO事後分享此事，無奈喊「我才不懂他在想什麼吧，拿小孩跟蛋比，然後蛋比較重要？」

其他網友則留言，「一人救蛋，一人救孩子呀」、「危險度不高的地震，所以先救蛋」、「第一時間判斷地震不至於毀壞建築造成人員受傷，那當然是保護可能受損的物資，妳邏輯太差」、「人不能拿來比較跟試探」、「真的是蛋蛋的哀傷」、「為了蛋傷了夫妻感情，有點不值」。