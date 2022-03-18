段鈞豪老來得子，當爸後變「女兒傻瓜」。（陳俊吉攝）

段鈞豪透露大S是「很照顧學弟的學姐」。（陳俊吉攝）

段鈞豪演出黑幫電影《少年吔》今（18日）上映，他近日接受本報專訪，分享國中時喜歡《少年吔，安啦！》到還買了錄影帶收藏，前陣子剛來出來重溫，沒想到就有演出致敬作的機會，他與導演顏正國剛入行時都受侯孝賢導演栽培，「我們剛認識的時候還是年輕人，沒想到現在都當爸了，雖然中間有超過10年未見，但只要一碰到面就還是很熟悉」。

他在片場除了與顏正國憶當年，也常談起「爸爸經」，已是3個孩子爸的顏正國，常給他不少建議，段鈞豪的女兒剛滿2歲，他說，當爸後生活作息改變很多，只要沒工作在家，晚上9點半就會一起陪女兒就寢，也自認是好欺負的爸爸，「我常常被女兒打巴掌，但我真的很愛她」，在外地拍片時也會準時早上8點跟女兒視訊，「她非常黏我，因為在家主要都是我陪她玩，所以每次聽到我要出門她都會哭」，老婆本周末也會帶女兒到花蓮露營，但他卻因為要到中南部宣傳《少年吔》無法一同前往。

段鈞豪年紀輕輕就踏入演藝圈，從電影幕後工作人員先做起，後來才轉往幕前當演員，但他並不希望女兒也跟他一樣走這條路，「女生做這行會比較辛苦，但她想做什麼，我也還是都會支持」，也提到這次同片演員李千那首度演出刑警，因為沒拍過爆破、槍戰戲，所以拍攝之前有點緊張，他也邊分享經驗邊安撫對方，「我與阿國經歷的比較多，會多給一些年輕演員建議，我們很愛聊以前侯導拍戲的經驗，大家也都很愛湊過來聽，會圍著我們，邊講邊回憶」。

而就讀華岡戲劇科的他，直系學姐還剛好是近日新聞話題人物大S（徐熙媛），透露對方是「很照顧學弟的學姐」，「她那時候已經出道，而且在學校人緣很好，所以其他人就也不太敢來欺負我」，當時他還常騎車載大小S下山搭公車，曾摔車一起跌進大水溝裡。去年大S與汪小菲離婚，他也有傳訊關心，透露大S心情相當平靜，這次大S閃嫁具俊曄，他因工作忙碌，尚未親自獻上祝福，「我們同校同學當然都是恭喜，希望她過得更好」。