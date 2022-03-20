在酒店工作的姚姓女子19日深夜11時30分趕著上班，吳姓男友陪同，找來柯姓友人開車，3人同車行經中華西路，因趕時間蛇行，遭到警方攔查，車上飄出濃濃毒品味道，引警方追查，起獲K盤與安非他命毒咖啡包，3人皆否認持有，警方將一車3人皆依毒品罪嫌送辦。

24歲姚女在南區一家酒店工作，19日深夜趕著上班，由男友吳男陪同，找來柯姓友人開著賓士轎車，一行3人驅車衝往酒店，不料欲速則不達，在中華西路遇上警方設置路檢點。

柯男駕車經過路檢點時，車身晃動不穩，多次踩油門加速往前，狀似欲逃逸，引起警方懷疑，將車攔下檢查，隨即聞到車上有K他命味道，3人已臉色嚴肅無法回答。

警方在車上尋獲1包毒咖啡包與吸食工具K盤，駕駛柯男辯稱，駕駛的賓士車平常提供多人使用，因此不知道車上毒品是何人遺留，3人都不承認持有。

警方初步篩檢柯、吳、姚3人尿液皆呈毒品陽性反應，將3人先依照共同持有毒品罪嫌移送台南地檢署，姚女趕上班不成，反連累2名友人一起在警局過夜，3人折騰一晚，精神疲累不堪，警方表示，事後尿液鑑定若確認3人吸食毒品，將再依照毒駕公共危險罪嫌送辦。

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