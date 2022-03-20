一隻3米長的豆腐鯊昨下午被民眾發現擱淺在花蓮立霧溪口岸際，海巡署東區分署岸巡隊獲報趕赴搶救，發現其身上無明顯外傷，不過已處瀕死狀態，給予水分保濕後放海中仍再次擱淺，最後死亡，今早與海洋保育署人員採樣並將樣本寄給學術單位進行研究後，雇用怪手就地掩埋。
第一二岸巡隊昨傍晚4時許獲報指出，立霧溪口北岸岸際有隻鯨鯊疑似擱淺，即派員趕往救援，並通報海洋保育署第九工作站、花蓮縣政府農業處保育與林政科及中華鯨豚協會等請求協助。
第一二岸巡隊表示，崇德執檢站及海洋保育署第人員趕抵現場，發現該鯨鯊為豆腐鯊，且身上無明顯外傷，隨即給予水分，替牠保濕，並試圖協助將牠放回海中。
不過該隻豆腐鯊已處於瀕死狀態，放回海中沒多久，又再次被浪打上岸際，最後擱淺死亡，由於當時天色昏暗，且近漲潮時段，岸巡隊員將其移動至浪打不到的地方，並用繩索固定，避免遭海浪打入海中。
第一二岸巡隊與海洋保育署人員今上午9時許前往豆腐鯊所在地進行取骨及採様，經測量發現其身長約305公分，寬約60公分，將取樣樣本寄回學術單位進行研究後，並與高巢休閒農場一同將其就地掩埋。
鯨鯊俗稱豆腐鯊，是目前全世界現存體型最大的魚類，最大可到10多公尺，身上布滿小斑點為特色，主要以小魚蝦及蜉蝣生物為食，因個性溫馴、不具攻擊性，因此也有人稱牠為「溫柔的巨人」，漁業署已於2008年公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會去年也將鯨鯊列為瀕臨絕種保育類野生動物。
第一二岸巡隊呼籲，民眾如發現沿海有鯨豚及海龜擱淺，或其他海洋生物受傷等情形，可撥打「118」專線通報，海巡署將立即派員協助處理。
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