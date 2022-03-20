一隻3米長的豆腐鯊昨下午被民眾發現擱淺在花蓮立霧溪口岸際，經海巡署東區分署岸巡隊給予水分保濕後放海中仍再次擱淺，不幸死亡。（第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮立霧溪口岸際昨發現有豆腐鯊擱淺死亡，海巡署東區分署岸巡隊今早與海洋保育署人員進行採樣並將樣本寄給學術單位研究。（第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一隻3米長的豆腐鯊昨下午被民眾發現擱淺在花蓮立霧溪口岸際，經海巡署東區分署岸巡隊給予水分保濕後放海中仍再次擱淺，不幸死亡，岸巡隊員擔心其屍體遭大浪捲走，將他拉到浪打不到的地方，並用繩索將其固定。（第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一隻3米長的豆腐鯊昨下午被民眾發現擱淺在花蓮立霧溪口岸際，海巡署東區分署岸巡隊獲報趕赴搶救，發現其身上無明顯外傷，不過已處瀕死狀態，給予水分保濕後放海中仍再次擱淺，最後死亡，今早與海洋保育署人員採樣並將樣本寄給學術單位進行研究後，雇用怪手就地掩埋。

第一二岸巡隊昨傍晚4時許獲報指出，立霧溪口北岸岸際有隻鯨鯊疑似擱淺，即派員趕往救援，並通報海洋保育署第九工作站、花蓮縣政府農業處保育與林政科及中華鯨豚協會等請求協助。

第一二岸巡隊表示，崇德執檢站及海洋保育署第人員趕抵現場，發現該鯨鯊為豆腐鯊，且身上無明顯外傷，隨即給予水分，替牠保濕，並試圖協助將牠放回海中。

不過該隻豆腐鯊已處於瀕死狀態，放回海中沒多久，又再次被浪打上岸際，最後擱淺死亡，由於當時天色昏暗，且近漲潮時段，岸巡隊員將其移動至浪打不到的地方，並用繩索固定，避免遭海浪打入海中。

第一二岸巡隊與海洋保育署人員今上午9時許前往豆腐鯊所在地進行取骨及採様，經測量發現其身長約305公分，寬約60公分，將取樣樣本寄回學術單位進行研究後，並與高巢休閒農場一同將其就地掩埋。

鯨鯊俗稱豆腐鯊，是目前全世界現存體型最大的魚類，最大可到10多公尺，身上布滿小斑點為特色，主要以小魚蝦及蜉蝣生物為食，因個性溫馴、不具攻擊性，因此也有人稱牠為「溫柔的巨人」，漁業署已於2008年公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會去年也將鯨鯊列為瀕臨絕種保育類野生動物。

第一二岸巡隊呼籲，民眾如發現沿海有鯨豚及海龜擱淺，或其他海洋生物受傷等情形，可撥打「118」專線通報，海巡署將立即派員協助處理。