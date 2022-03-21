桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐利用下午高溫時段，購買冰咖啡飲品到會場慰問員警及義交辛勞。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐利用下午高溫時段，購買冰咖啡飲品到會場慰問員警及義交辛勞。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局每日均會視遊客人數及交通狀況做滾動式調整，全力維護周邊交通順暢。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局每日均會視遊客人數及交通狀況做滾動式調整，全力維護周邊交通順暢。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

2021＋地景藝術節昨邁入第二個假期，因為天氣晴朗，展場湧入大批人潮，桃園警分局在展區周邊各主要路口，也動員警力及義交人員協助交通疏導管制，桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐利用下午高溫時段，購買冰咖啡飲品到會場慰問員警及義交辛勞，交通組長陳龍文更化身為行動小蜜蜂，騎乘機車送飲料到各服勤崗哨給執勤的員警，感謝他們的辛勞，讓員警們感覺「揪甘心」。

桃園分局交通組長陳龍文表示，本次執行地景藝術節勤務，每日均會視遊客人數及交通狀況做滾動式調整，市府也編列預算協調義交協勤，平日警力12人，負責交通崗、機動巡邏、場內巡查、防竊等；另外義交支援35人，如果以每班2小時計算，共出動235人次，假日則是警力36人、義交支援38人，共444人次，如果湧入大量遊客，將機動調度警力及義交協勤，全力維護周邊交通順暢。

桃園警分局也呼籲，為避免造成展場周邊交通負荷，遊客請多搭乘接駁公車、大眾運輸交通工具等前往展場，避免遇到塞車而壞了遊興。另外根據天氣預報，周二開始將是氣溫降低且有雨的天氣，遊客記得注意保暖及攜帶雨具，也希望配合員警及義交人員的指揮引導管制。