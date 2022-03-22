櫻花建設（2539）今日公布2021年財報，合併營收42.74億元，稅後淨利7.54億元，EPS 1.18元；櫻花建設董事會決議，每股將配發1.6元股利，包括0.2元現金股利與1.4元的股票股利（內含盈餘暨資本公積轉增資）。

智伸科去年EPS 10.47元 每股配5元現金股利
桓達去年EPS 6.27元 每股配發5.2元股利股息
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