櫻花建設去年EPS 1.18元 每股大手筆發1.6元股利 03:032022/03/22 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫻花建設（2539）今日公布2021年財報，合併營收42.74億元，稅後淨利7.54億元，EPS 1.18元；櫻花建設董事會決議，每股將配發1.6元股利，包括0.2元現金股利與1.4元的股票股利（內含盈餘暨資本公積轉增資）。 智伸科去年EPS 10.47元 每股配5元現金股利 桓達去年EPS 6.27元 每股配發5.2元股利股息 #櫻花建設 #EPS #元股利 #每股 #大手筆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發紡去年EPS 2.01元 擬配發0.2元現金股利 17:432022/03/21 財經 華榮去年EPS為3.27元 每股配息1.5元 20:122022/03/21 財經 《半導體》同欣電去年EPS登高15.49元 殖利率逾3% 14:282022/03/20 財經 華碩2月獲利靚 EPS 3.5元 04:102022/03/19 證券．權證 興勤去年EPS達12.31元 連三年登頂 19:042022/03/21 財經 大魯閣去年每股虧損2.05元 股東會贈品炒出大量零股股民 20:122022/03/21 財經 板卡去年營運旺 股利大方配 04:102022/03/21 證券．權證 《光電股》華宏2021年每股盈餘4.39元 擬配發2.5元現金股息 11:572022/03/19 財經 派發2.5元現金股利，殖利率6.4％ 山隆 暫居油電燃汽族群第一 04:102022/03/21 證券．權證 桂盟去年每股大賺15.94元 連三年創新高 20:352022/03/21 財經 股神斥116億美元收購Alleghany 6年來最大宗 22:522022/03/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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