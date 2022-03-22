俄羅斯官員昨證實，俄國黑海艦隊副司令巴利（Andrei Nikolayevich Paly）在烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）作戰時不幸陣亡。對此，退將于北辰解析，認為該軍官的通訊系統應該早就被鎖定住，狙擊手就能按照通訊系統的定位執行任務，看到這種情況，俄羅斯總統普丁也很怕，所以才頻

于北辰昨（21日）在政論節目「台灣最前線」上表示，為何現在俄羅斯的軍隊找不到烏克蘭軍隊，但烏克蘭都知道俄軍動態，甚至連其高階將領位置都掌握得到，這就是資訊接收的問題。

于北辰指出，現在烏克蘭境內所有的烏國軍隊、還有包含協助烏國的民兵，全部使用的都是北約相關的衛星系統整合，所以他們只要看到接收點，就能分辨誰是自己人誰是敵人，敵我辨識系統非常清楚，但俄羅斯卻沒有這樣的辨識系統，只能盲人摸象，「閉著眼睛過河」。

于北辰舉例，現在要精準找出指揮所很簡單，只要透過分析指揮所的衛星通訊頻繁度，就可算出那個地方是什麼層級的指揮所，一般的連級可能就是兩三條訊息出來，但若是旅級就有幾百條訊息出來，而艦隊級別就有幾千條。

針對俄國黑海艦隊副司令巴利的陣亡，于北辰分析，可能其通訊系統早就被鎖定住，所以按照通訊系統的定位就可知道定位在何方，然後賦予特別執行任務的人，而這個執行任務的人不一定是敵人，反而是身邊最親近的人，因為要狙擊一個艦隊級的指揮官，不可能在艦隊以外，那一定是在船裡面才能行動。