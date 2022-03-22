37歲香港女星薛影儀去年參加亞姐比賽，因自信超出常人引發外界矚目，因此走紅，雖最後未獲得名次，仍被簽入亞視封為「亞視一姐」。年初爆出她因長期不戴口罩引發鄰居不滿，一路尾隨她進了電梯，薛影儀還出腳踢了對方，今(22日)港媒報導薛影儀因「普通襲擊罪」及「沒有在指明公眾地方配戴口罩」兩罪被告，稍早屯門裁判法院宣判薛影儀即時監禁2星期及罰款5000元港幣（約18260元台幣）。

不畏外界眼光，薛影儀去年毅然決然參加亞洲小姐選拔，又在穿比基尼項目中因圓潤身材掀起討論，但她仍自信十足，認為走紅是因為外型漂亮，最後獲得最佳努力獎，並得到亞視賞視簽約2年。去年她受邀客串電影《愛．還記得》，亞視還為她舉行線上直播音樂會，引來12萬名網友上線觀看，證明她越怪越紅的吸引力。

然而薛影儀過去在餐廳工作時，就因為不喜歡戴口罩被解雇，成為藝人後更被許多民眾野生捕獲私下相當不喜歡戴口罩。去年有民眾忍無可忍，邊錄影邊「追捕」薛影儀，要求她戴口罩，沒想到薛影儀被追到電梯時還伸腳踹偷拍她的網友，引發激烈衝突。

據知這支影片是去年9月拍攝，薛影儀受訪喊冤，稱當時疫情沒那麼嚴重，而她正急忙回家。今《東網》報導，屯門裁判法院稍早宣布判決，指出薛影儀去年9月在元朗朗屏路1號朗屏邨悅屏樓襲擊邱姓民眾，又因違反防疫規定，以「普通襲擊罪」及「沒有在指明公眾地方配戴口罩」兩罪名被起訴，她認罪後遭罰即時監禁2週和5000元港幣罰金，引來網友說：「應該判更重！ 公眾人物行為影響社會風氣」。

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