全世界絕大部分如新制勞退的確定提撥制退休金，往往給予勞工自行選擇投資標的的權利，勞工可在退休計畫受託人所提供數個至數個基金中選擇適合標的，近年來投信投顧公會積極倡議把新制勞工退休金比照私校退撫基金開放自選，勞動部去年辦理「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」（勞退自選），發現有43.4％的勞工贊成新制勞退開放自選，37.6％目前沒有想法、19％的勞工不贊成。

據勞動基金運用局最近統計發現，截至今年1月底為止，新制勞退基金規模達3兆餘元。

調查發現，贊成開放自選投資的原因主要為「退休金是我自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2％，「開放自選可以增加收益」達21.3％，「我具有投資理財觀念，願意承擔投資風險」達19.3％；不贊成開放自選投資的主要原因為「我沒有時間處理」及「我不擅長投資理財」各占7.8％。

調查進一步指出，贊成開放自選投資勞工中有48.7％希望「由勞工自行在市場選擇標的」、40.4％期待「由政府提供投資組合」；72.9％的贊成開放自選投資勞工要「看自選投資的內容後決定」是否參加自選投資。

勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，勞工退休金的目的為保障勞工老年經濟生活，仍應以安全、穩健為優先考量，也會參考私校退撫、退撫新制的實施經驗，畢竟若開放自選涉及700多萬勞工退休生活保障，勞動部將持續蒐集各界意見，進一步瞭解自願提繳退休金勞工想法，同時聽取相關部會、專家學者意見。