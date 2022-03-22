環保署自去年起推動實施「聲音照相-科技執法」，截至今年1月底全國共有86套設備，經判斷明確屬車輛行駛噪音超標而直接開罰告發者計1216件。環保署表示，每月皆有收到民眾寫信至署或地方政府爭取設置，盼聲音照相科技執法能納為住所附近道路的常規路測設備，回應各界的增加布設點需求，環保署提出中長程計畫整體規劃，中央將補助上億經費，預計2027年時全台將合計設置306套設備。

環保署表示，依照道路速限分級訂定相應管制標準值，速限時速50公里以下者86分貝、50至70以下者90分貝。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，科技執法上路至今，全國告發數達1216件，全台訴願案共30件，已有6成遭駁回，僅有2件撤銷，顯見這一年來科技執法程序，已有極高正確性而具有嚇阻效果。訴願者一為標示未達規範的100公尺、一為車牌辨識錯誤後重新處分，蔡孟裕指出，針對此情形，環保署正在精進多車源辨識技術，未來即便3輛以上也能正確辨別，環保署並持續與各地環保局交流執法經驗，以排除困難並推出指引2.0。

環保署提及，目前全台已有20縣市啟動科技執法，其中以新北市，布點19處、開罰353件，占開罰總數3成，均居全台之冠；台中市轄區聲音照相警告標示共333處，為全台分布最廣，移動取締更達238場；台南市則以聲音照相專攻山線172線、175線強力查緝，累計告發109件，還山區民眾安寧；苗栗縣則除了取締噪音車超標外，同時比對改裝車輛排氣檢驗，噪音與污染一次掌握；台北市，110年民眾陳情案件較109年陳情案件數下降42％；彰化縣平均一套設備可告發50輛次，為全台成案最高。

環保署強調，為回應民眾期待及加強提升地方執法的量能，該署已於2021年順利再爭取前瞻科技計畫及公共建設計畫相關經費，將可進一步補助地方環保局購置執法設備，預計至2027年全國整體規劃需求約306套，未來聲音照相除運用於使用中機動車輛噪音外，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締，維護民眾生活安寧。