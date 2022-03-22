《中時新聞網》推出全新節目《時勢造英雄》，前《中國時報》總編輯張景為專訪前立委、前台鹽董事長、民進黨桃園市長參選人鄭寶清，鄭寶清在節目中暢談台鹽經驗，並趣味互動網友提問，節目預計23日(周三)中午12點10分於中時新聞網FB、YouTube平台首播。

鄭寶清長期在政界、商界、學界累積豐厚的歷練，有信心做一位卓越的市長，目前已經投入桃園市長選舉，從國大、立委到台鹽董事長期間，都有非常經典的亮點，擔任國民大會主席團主席用理說服國民黨通過了總統直選，才有今天的民選總統以及提案通過原住民的正名；立委任內，深感少子化是國安危機，提案育兒津貼鼓勵生育；對於桃園百年建設鐵路地下化親力親為，與行政院做政策分析歸納，說服了前行政院長林全，讓鐵路從定案的高架改為地下化。

在台鹽擔任董事長時，基於「被討厭的勇氣」信念終結利益集團並改變企業文化，更把海水中的鹽分抽離後剩下的水華麗轉身成為熱賣的鹼性離子水，不僅替國家賺錢也帶給人民健康，員工也分享高額的年終，獲封台鹽財神爺。

節目中，鄭寶清針對網友犀利問題進行回答，包括為何和統神與國動合拍短片、為何關心暴力問題、為何幫同婚發聲等。對於年底市長參選，無論是對上藍營或綠營的支持度鄭寶清都領先，他很感謝市民的肯定與支持。

鄭寶清認為，優質的城市CEO一定要有創新的思維，膽(魄力)識(核心價值)行動力以及危機處理的能力。

想了解更多精彩節目內容及大眾所不知道的鄭寶清，請明天(3/23 12:10)鎖定中時新聞網FB觀看《時勢造英雄》。