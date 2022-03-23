有些人遇到低潮會久久無法走出來，有些人則是很快能重新振作起來，星座運勢網站「星座巫師」分享，射手座、獅子座、金牛座、雙魚座生活態度很積極，遇到煩惱時不會低落太久，一個轉身就把煩心事拋在腦後，生活過得無憂無慮。

▍1.射手座

射手座個性熱情活潑，雖然有點任性，喜歡惹是生非，不過因為待人豪爽大方，樂觀又充滿正能量，所以身邊依然圍繞許多朋友，他們追求自由自在、無憂無慮的生活，所以面對不愉快的事情特別健忘，就算遇到再怎麼煩心的事情，一個轉身就能忘記煩惱。

▍2.獅子座

獅子座很好勝，不會讓自己一直沉浸在負面情緒中，更不可能遇到挫折就一蹶不振，他們重視生活品質，絕不會委屈自己，如果有煩惱，會選擇刻意不去思考，他們認為顧好眼前的生活比較重要，不會為了小事讓內心煩悶不已。

▍3.金牛座

金牛座充滿自信，認為人生最重要的大事就是賺錢，絕對不會讓煩心事糾纏自己太久，他們不相信命運，覺得幸福需要靠自己爭取，只有快樂的事情需要牢牢記住，遇到煩惱會迅速拋到腦後，生活態度非常積極。

▍4.雙魚座

雙魚座很容易被分散注意力，例如遇到煩惱時，只要吃些美食，他們很快就會忘記原本的煩惱，因為他們心胸寬廣，原本就沒那麼在意那些小事，遇到煩心的事情時，只要找些其他的事情來做，很快就能走出低潮，重新步入正軌。