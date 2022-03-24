國民黨昨(23日)宣布提名台南市議員謝龍介參選台南市長，黨主席朱立倫肯定謝深耕台南30年，「鐵杵磨成金箍棒」；謝喊出，讓30年來沒有政黨輪替過的台南市長換人做看看。消息曝光後，引發政壇關注。港媒則分析指出，這是國民黨面對11月縣市長選舉的首波提名，事前毫無徵兆，時機點更是耐人尋味，綜觀情勢，此提名似乎可達到「一石二鳥」的效果。

根據《中評社》今(24日)報導，綜觀情勢，台南市長的提名似乎可達到一石二鳥的效果，一是蓋過近來持續爭議的中常委選舉弊端，提振國民黨士氣；二是幫朱立倫解套，不會再有要他親征台南的聲音出現。

該篇報導分析指出，外界等著看朱立倫面對查無結果的中常委弊端，是否真會下重手移送檢調查辦，此刻就急需一個亮眼話題來讓國民黨脫離泥淖，因此話題人物謝龍介當然就是首選。且這個提名事前國民黨中央保密到家，直到23日下午中常會召開前一刻，到場的中常委和媒體等，幾乎沒有人事先知道。

另外，以選舉角度來講，深耕台南已久，也能創造話題打空戰的謝龍介，是有機會幫國民黨在深綠的台南催出最大的基本票源，但該怎麼樣開拓非藍的票源，才是他的主要挑戰。