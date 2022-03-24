麗清(3346)公布2021年合併營收56.6億元，年增30％，稅後淨利0.96億元，年增681％，每股稅後盈餘1.03元。去年獲利成長，主要上半年LED車燈滲透率持續提升，需求穩健，但下半年因車用晶片缺貨運輸與原物料成本增加與觀音廠閒置產能損失負面因素影響，是導致營收、獲利較上半年明顯衰退原因。董事會決議通過擬配發每股現金股利0.62元，配發率60.19％。

2021年麗清LED車燈模組產品包括車尾燈、晝型燈、頭燈等營收比重分別為49％、21％、25％，其中尾燈比例明顯較高，主要因尾燈採用LED車燈滲透率較高，且隨著消費者對於汽車照明多元與動態化需求提升，LED車尾燈設計趨向複雜化與多元化，帶動尾燈平均單價提升。

麗清指出，大陸疫情一度干擾，目前生產基地皆已順利復工，對公司出貨影響不大。因應美國大燈控制器長期且穩定訂單，公司已將旗下觀音廠由租轉買，並擴增產能，預計今年第三季開始放量，2022年預計將出貨200萬顆，單顆ASP 15美元，預計營收貢獻8.4億元台幣，法人估計每股貢獻約0.61元。