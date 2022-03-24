隔夜美股三大指數均跌逾1%，周四香港股市開跌近0.7%，惟盤中跌幅收斂，目前恆生指數僅微跌0.06%，報22141.51點，此前連漲兩天、累計上漲932點的升勢似乎仍有支撐。國企股近持平，暫報7635.56點。

在消息方面，美國貿易代表處（USTR）周三宣布將恢復352項中國進口商品的關稅豁免，其中包括特定種類的自行車零件、電機、機械、化學品、海鮮和行李袋等。

恆生科技股指數目前下跌0.8%，成份股漲跌互見。嗶哩嗶哩漲7.6%，漲幅最大。舜宇光學跌6.2%，表現最疲弱。此外，聯想漲1.8%，快手、美團和阿里巴巴跌約1%，瑞聲跌3%。

舜宇光學表示，2021年淨利成長2%，但由於手機鏡頭出貨量減少，全年營收減少1.3%。

瑞聲科技公布2021年營收成長3.1%，但淨利下滑12.6%，外媒報導，該公司去年獲利縮水主要受到全球供應鏈中斷、國內成本攀升，國際競爭加劇，以及晶片短缺導致需求減弱等因素影響。

騰訊業績意外疲弱，股價下跌2.67%。

中移動目前漲逾4%，該公司去年獲利表現亮眼，並宣布發放股利每股2.43港元，創下歷來新高。

受國際油價大漲激勵，中海油漲2.8%，中石油漲2.3%，中海油服漲2.1%。

海底撈去年營收成長43%，激勵股價上漲近7%，稍早前一度漲近9%，在藍籌股中表現最佳。