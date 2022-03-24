食藥署日前公布多批日本草莓農藥殘留超標，但內部官員卻指牽涉層級太高，無法向日要求禁止輸入，引來部分民眾不滿，新黨今赴疾管署抗議，要求衛福部長陳時中應硬起來禁違規草莓，對此陳時中回應，現在已逐批檢驗，廠商自己要注意。

最近4個多月以來，食藥署已驗出26批共5074.03公斤的日本草莓農藥殘量超標，根據食品及相關產品輸入查驗辦法第25條，自核發查驗不符合通知書之日起6個月內，只要檢驗不符合規定達3批，即可要求輸出國限期提供書面資料，說明違規原因與改善預防措施。

不過23日食藥署官員在說明時表示，禁止日本草莓一事牽涉層級太高，因此只能以逐批查驗取代，目前已將日本草莓逐批查驗期限延長至八月底，並要求日方5月6日前應以書面回函說明違規原因與改善辦法。

新黨表示，近半年日本進口草莓檢驗不合格比率超過七分之一，而政府是從2月21日起才對日本草莓採逐批檢驗，天曉得在這之前人民已吃下多少有問題的日本草莓？

今年1月消基會抽驗市面上12件國產與進口草莓，其中日本草莓不合格率高達8成，新黨質疑，政府光一個草莓就把關成這樣，還要開放萊豬、核食，結果還說能做好把關，民眾會相信嗎？

陳時中表示，日本的違規草莓都是在邊境採檢出，現在也祭出逐批檢驗手段為民眾把關，廠商自己當然也要注意，若引進來被退運、銷毀，也是要負擔很大的損失。