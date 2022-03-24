日股24日上演大驚奇行情，日經本來早盤一度跌至約27600附近，沒想到午盤過後買氣歸隊，最後竟收28,110.39點，漲70.23點或0.25%，上下震盪500點左右，再創9周新高。東證則收1,981.56點，漲2.86點或0.14%。

因俄烏和談尚未露曙光，倫敦布蘭特原油每桶一度漲至123.5美元左右，接近3月初近130美元高檔位置。因此，日本原油相關業者帝石也收漲2%。

不過，日本證券業者卻說，大宗物資價格大漲下，市場可能不會埋單，買氣可能縮手。但是已反彈的油價應會稍微整理，不太會續創新高。

日本航運3傑中，全部翻船無一倖免，川崎汽船跌9.61%，商船三井跌7.75%，日本郵船也跌7.28%。

權值股中，迅銷跌0.91%，軟銀翻紅收漲1.42%。另外，太平洋金屬大漲12%表現不俗。

23日宣布將執行千億日圓，約8.25億美元庫藏股計畫後，豐田汽車收漲約3%。

經股東表決後，東芝決定分拆設備業務，股價先漲1%左右，後來反倒收跌0.5%。