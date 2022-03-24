中新網報導，根據大陸國家林草局網站24日消息，大陸國家林業和草原局自然保護地管理司日前研究起草了「國家公園管理暫行辦法(徵求意見稿)」，現向社會公開徵求意見。徵求意見稿提到，國家公園核心保護區原則上禁止人為活動，一般控制區禁止開發性、生產性建設活動，並應加強外來物種入侵防範應對。

在保護管理方面，徵求意見稿提到，國家公園應當根據功能定位進行合理分區，畫分為核心保護區和一般控制區，實行分區管控。國家公園範圍內自然生態系統保存完整、代表性強，核心資源集中分布，或者生態脆弱需要休養生息的區域應當畫入核心保護區。國家公園核心保護區以外的區域畫為一般控制區。

國家公園核心保護區原則上禁止人為活動，一般控制區禁止開發性、生產性建設活動，國家公園管理機構可以按照有關法律法規政策，開展或者允許開展一些對生態功能不造成破壞、符合管控要求的有限人為活動。

此外，國家公園管理機構應當加強對國家公園內外來物種入侵的防範和應對，加強對擅自引進、釋放和丟棄外來物種的監管。