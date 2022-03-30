Wedgwood寵粉包車打造經典野草莓英式午茶餐點。（Wedgwood提供）

Wedgwood寵粉包車打造經典野草莓英式午茶餐點。（Wedgwood提供）

Wedgwood寵粉包車打造經典野草莓英式午茶餐點。（Wedgwood提供）

精緻骨瓷餐盤Wedgwood今年四月推出寵粉包車打造經典野草莓英式午茶餐點，坐在車內享受由車頂透明全景的玻璃天，窗灑進來的陽光，搭配經典的野草莓餐瓷和五星級主廚餐點，穿梭在繁忙的台北時尚城，一覽台北信義區的繁華街道。

Wedgwood 野草莓餐車巴士活動限時限量發售，粉絲可以上官方臉書線上報名體驗 (預計4月1日開放報名)，一共有三個場次售完為止，分別為4／9(六)14：30-16：00、4／10(日)11：30-13：00 和 4／17(日)11：30-13：00，每場最多容納26位，因車上空間和座位有限，現場服務然員依照當天狀況安排座位為主。

每套Wedgwood雙人午茶999元 。這三個場次為Wedgwood品牌規劃的寵愛粉絲場，特別使用經典野草莓系列的骨瓷餐盤，搭配五星級主廚的午茶菜單，車內布置也精心帶入品牌浪漫的Wedgwood藍色調，就是要讓粉絲完整體驗Wedgwood的午茶時光，從視覺到味覺一次滿足。

午茶期間拍照標註指定hashtag，即可獲得Wedgwood指定款馬克杯優惠券1張，可至鄰近專櫃以優惠價格擁有Wedgwood指定款馬克杯。