湯馬士普倫藉聖經傳情，監獄偷渡愛情觀眾感動。（海鵬提供）

德國影帝法蘭茲羅戈斯基最近在新片《愛你讓我自由》飾演因為同性戀入獄的男主角漢斯，雖在獄中遭受鄙視霸凌，卻意外在放風時巧遇湯馬士普倫飾演的初戀男友奧斯卡，重新點燃他活下去的勇氣。

有趣的是，兩人在獄中分屬不同牢房，難耐寂寞的羅戈斯基，等不及下一次放風，渴望能魚雁傳情，無奈獄中會檢查書信，兩人於是靈感大發、竟藉贈送聖經來傳送情話，果然偷渡成功。電影在世界各地上映大獲好評，其中奧地利俊美男星湯馬士普倫格外受到矚目，尤其最後他魂斷監獄、讓羅戈斯基幾近瘋狂的戲，讓觀眾十分感動。

《愛你讓我自由》勇奪去年坎城影展「一種注目」評審團獎，是奧地利導演賽巴斯汀梅斯的最新作品，日前更獲選奧斯卡最佳國際電影15強。法蘭茲羅戈斯基為演出該片，還兩度減重11公斤回春，讓自己看來更年輕，可以跟湯馬士普倫搭戲。有趣的是，羅戈斯基坦承，減重雖讓他整個人更神清氣爽，甚至皮膚變好，但副作用是他竟連性事都提不起勁了，還搞笑地說：「電影拍完性慾也回來了。」電影25日在台上映。