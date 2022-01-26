蔡頭今(26)日驚傳上(12)月底因肝癌病逝於雙和醫院，噩耗傳出震驚演藝圈，不少藝人好友驚聞此事都感到痛惜，同為諧星的陳漢典、Lulu（黃路梓茵）都第一時間發文表示哀悼，並貼出與蔡頭的合照，其中一張與Lulu的合照中，蔡頭竟真的cosplay化身白蘿蔔「菜頭」；此外，娛樂名嘴粘嫦鈺也PO出她跟蔡頭、王中平、董至成的合照，並稱讚蔡頭是「非常敬業的資深前輩」，並希望這個壞消息不要是真的。

陳漢典第一時間發文，並附上與蔡頭的一張合照，畫面中陳漢典穿灰毛衣搭黃領巾看向鏡頭，蔡頭則摟著他的肩膀豎起食指露齒搞笑；陳漢典寫道：「蔡頭大哥 我會永遠記得您帶給我們的歡樂。謝謝您！辛苦了！一路好走，愛你。」

Lulu（黃路梓茵）也隨後發文，她PO出與蔡頭的多張合照，看來兩人至少曾三度同台合作，其中兩張蔡頭戴著黑色后冠並穿著反串舞衣，另一張蔡頭則真的變身「菜頭」，以一身白蘿蔔的「蔬菜cosplay」亮相；Lulu寫道：「無限的震驚與不捨⋯我真的好愛好愛蔡頭大哥！我要用盡力氣想念這位永遠充滿能量的大哥！！！！！！」

娛樂名嘴粘嫦鈺也PO出她跟蔡頭、王中平、董至成一同上節目的合照，她懷念蔡頭寫道：「真是不敢相信。不願相信。2021/1/19日，曾邀請蔡頭哥一起錄保健節目。蔡頭哥很早就到現場，錄影當中非常的健談活潑，還有起來跳了一小段舞。和董至成、王中平、王俐人還有很多來賓互動都非常的熱烈，氣色也很紅潤，陪同他來的Andy哥說蔡頭很喜歡工作，有適合的節目都可以找他。」

粘嫦鈺回顧起跟蔡頭的互動有感：「但是後來再找他上節目，他就沒有接了。傳訊息也都幾乎不看不回，相當神秘。但是他工作時候的熱情表現，至今仍留在所有合作藝人的心目中，不願意相信他離開我們的事實。是個非常敬業的資深前輩。但願消息不是真的。」展露無限懷念追思。