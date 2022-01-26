71歲資深藝人蔡頭（蔡斯文）今(26日)驚傳肝癌末期離世，讓外界都震驚不已，其實他過去曾因創業慘賠，當時是吳宗憲伸援手，讓他直呼：「這輩子最感謝的人就是吳宗憲」，而現聞蔡頭傳出噩耗，吳宗憲也感慨：「人生如戲戲如人生」。

蔡頭過去因投資「紅頂藝人」事業，損失上億，而他2018年曾上《小明星大跟班》透露，在自己人生最低潮、做什麼都不順的時候，「觀世音菩薩出現了，叫吳宗憲！」

原來當時吳宗憲不僅找蔡頭上節目，還借他500萬度過難關，因此他這輩子最感謝的人就是吳宗憲，「我對吳宗憲，兩個字叫敬重！」這讓吳宗憲趕緊回：「沒有啦，你言重了！」而他和吳宗憲借的500萬，他也在節目上回應還剩400多萬元未還清，但吳宗憲也沒要追討的意思。

而今吳宗憲聽聞蔡頭病逝噩耗，也回應《中時》「人生如戲戲如人生，開心謝幕，一直帶給世人歡樂的人，在背後總有不為人知的辛酸血淚，祝福他一路好走」。

他也透露最後一次和蔡頭見面，應該就是錄《綜藝大熱門》，他回憶當時的蔡頭並沒有什麼異樣，「在我的節目當中，他永遠都是神采奕奕，努力為大家表演，永遠都是那麼的充滿喜感，生病跟表演之間沒有任何的違和。」