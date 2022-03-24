不受新冠肺炎影響，機械產業去年業績表現亮眼，為表達對機械業廠商的肯定，副總統賴清德24日到台中參加機械工業同業公會會員代表大會，他表示，台美重啟停頓5年的談判、盼簽訂雙邊貿易協定，可幫助廠商解決關稅問題；面對氣候變遷帶來的問題，政府也提出綠色成長戰略，盼中小企業能搭上這班車。

台灣機械工業同業公會24日在台中舉辦第29屆第二次會員大會，理事長魏燦文表示，機械工業產業去年成長27％、產值達到1.3兆元，表現亮眼，今年預估產值可上看1.5兆元、成長比例約15％，業特別感謝機械產業每一位的打拼與付出，從精密機械、智慧機械到數位化等，沒有被新冠疫情打倒，反利用企業優勢締造不可想像的佳績。

魏燦文說，從烏俄戰爭中可看到，國防工業自主對國家的重要，期盼政府能引領機械產業與國防工業自主合作，打造屬於台灣的國防工業，也拜託國防工業釋出部分商機與機械產業共享，相信產值要達到1.5兆元將不是問題，讓機械業成為數兆產業、護國神山群的分子。

賴清德指出，台灣單月外銷金額去年10月首度突破400億美金，且11、12月一樣都突破400億美金，經濟成長率前年達到3.11％、是亞洲四小龍第一名，去年經濟成長更達到6.2％、在世界前30大經濟體表現最好，而疫情讓國際看到台灣的團結，不只守住疫情、也守住經濟。

面對未來台灣經濟發展，蔡英文總統超前部署，提出5加2產業創新、六大核心戰略產業，其中包含國防及國安戰略產業、綠能及再生能源戰略產業等，從其中更可以看到機械業的重要性；面對氣候變遷，全世界有140個國家已簽署2050淨零轉型，蔡總統去年也宣示2050淨零是台灣目標，台灣也將提出綠色成長戰略，過程中要注意環境正義、企業公平等，盼讓中小企業也能搭上車。