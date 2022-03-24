父母都希望孩子贏在起跑點，就有一名網友上網發問，因為友人的孩子都要上國中了，近期討論到要選公立學校還是私立學校，好奇如果讓孩子讀私校是好選擇嗎？貼文引起網友討論，也有過來人點出私立學校的特點，能讓做父母的比較安心。

原PO在PTT女板發文表示，身邊朋友的孩子都要進入國中階段，有些小孩個性較散漫，青春期也變得不太受控，父母們也討論到選擇公私校的問題，有人認為公立好好念也不會太差，但私立資源好像比較齊全，競爭力也比較高，好奇大家都怎麼決定？

部分網友認為可以選擇公立，「有錢再讀私校，沒錢讀了會很慘」、「自己本身唸國高中私校六年，其實不太推，累到太超過了」、「自我管理能力強的孩子讀公立也是嚇嚇叫」、「最完美的狀況是公立遇到好導師，加上班上至少有幾個會讀書的」、「公立國中升學率屌打私立國中，幹嘛唸私中？」

但另一派網友則是考慮孩子易受同儕影響，「公立學校沒辦法確定同學素質」、「私校課程多元，對孩子多少有益，姪女讀私校基礎有比較扎實，尤其英文資源還不錯」、「看小孩個性，需要人督促的就去私校」、「念私校國中+公立高中吧」。

也有人點出讀私校不是要追求成績，「書讀不好沒關係，出社會賺錢的工作很多，不需要高學歷，但是如果跟群屁孩整天下課後混在一起，最後被帶去吸毒，就下半輩子毀了」。

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