不少人都有肛門搔癢經驗，有些可能是因刺激食物或過敏引起，但也有可能是慢性病導致。鍾雲霓醫師表示，當肝臟出問題時，膽紅素會沉積在體內導致黃疸，進而引起皮膚刺激搔癢，本身就有肝臟問題的患者，若出現搔癢症狀，可做為身體警訊，盡早檢查肝臟是否病變。

禾馨醫療痔瘡外科醫師鍾雲霓在臉書粉專發文指出，不少醫學文章提到肝病跟肛門癢有關係，這觀點並沒有錯，肝臟負責膽紅素代謝，肝臟一旦出問題，膽紅素會沉積在體內導致黃疸，進而引發皮膚刺激搔癢，而且搔癢症狀會遍佈全身，但不局限於肛門等單一部位。

鍾雲霓醫師進一步補充，肝臟出問題時，身體不會感覺到痛，因此若有B肝病毒潛伏，其實也沒有特別症狀能判斷肝臟的狀況，還是需定期遵醫囑於腸胃科進行追蹤，而追蹤的重點為抽血檢驗肝功能指數GOT/GPT、病毒抗原抗體，並配合肝臟超音波檢查。

肛門若出現搔癢，一般常見的原因有痔瘡、肛裂、瘻管等引起；刺激的飲食與藥物引發；感染相關；對衣物或接觸物質過敏；慢性疾病，例如慢性肝病、肝硬化、尿毒症或糖尿病。鍾雲霓醫師提醒，肛門搔癢並非病，而是一種主觀症狀，因此肛門若長期出現搔癢狀況，而且還有肝臟問題，可以將其視為警訊，盡早檢查肝臟是否病變。