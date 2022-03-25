18歲公民權修憲案今三讀通過；蔡英文總統今表示，感謝朝野政黨、青年朋友的團結努力！「我要感謝朝野立委放下歧見、團結支持，讓台灣的憲政改革邁出關鍵的一步」。不分黨派、不分世代，共同為年輕人投下同意票，留給下一代一個更好的台灣。

蔡總統今在臉書指出，今天，立法院三讀通過18歲公民權修憲案，修憲案將進入公民複決階段，她要感謝朝野立委放下歧見、團結支持，讓台灣的憲政改革邁出關鍵的一步。

她說，修憲的工程需要朝野合作，也需要世代合作。這幾天，也看到許多青年朋友透過投書、集會等各種行動，積極站出來，呼籲朝野立委回應年輕世代的訴求。

她說，她要感謝各位青年朋友，因為大家用行動展現堅定的意志，才能團結台灣，促成今天的結果。「我相信，這也就是我們要實現18歲公民權的重要意義」。

她強調，下個階段，18歲公民權修憲案要通過公民複決，這是一個不容易的挑戰，不過，相信只要團結一起，就能帶來改變。