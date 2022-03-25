中央流行疫情指揮中心表示，國內新增一名Omicron中重度以上個案，為外國籍70多歲男性，3月上旬入境，居家檢疫期間確診，屬於中度肺炎；此為國內第5例境外移入Omicron個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該名中重度個案為70多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，曾接種2劑AZ和1劑BNT疫苗，3月上旬入境，居家檢疫第5天出現輕微咳嗽，使用公費快篩陽性確診，Ct值12.2，基因定序為Omicron。

該案住院期間血氧飽和度偏低，胸部X光顯示右下肺炎，使用瑞德西韋治療後，目前病況穩定改善，不需使用氧氣，未住加護病房，目前病毒量仍未達解隔離標準，持續於負壓隔離病房住院治療中。

除了今天新增的中重度個案外，先前境外移入首例中重度個案也曾接種3劑疫苗，為何打過3劑疫苗仍出現中重度症狀？羅一鈞說明，雖然列為中重度個案，但都是屬於中度，沒有進展到重症，也沒有住到加護病房，我想疫苗對於感染的保護效果還是有的。

羅一鈞指出，本周新增66例境外移入Omicron，以東南亞入境居多，但歐美來的個案數也有回升的趨勢，可能和BA.2在各區流行有關，顯示目前國際疫情仍未降溫。

目前國內累計1291例Omicron個案，其中417例本土、874例為境外移入。羅一鈞分析，874例境外移入Omicron個案以境外生、商務客及移工為主，因此年齡分布以20多歲及30多歲為最大宗，男性比女性多。