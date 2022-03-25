今年HBL的年度MVP與人氣王、新竹光復高中球員陳將双，家鄉在台中環山部落，從小由阿嬤撫養照顧。（展望會提供／林良齊台北傳真）

今年HBL的年度MVP與人氣王、新竹光復高中球員陳將双，家鄉在台中環山部落，從小由阿嬤撫養照顧，家裡爸爸和阿公以務農為業，收入不穩定，而來自台灣世界展望會的支持與幫助，至今已12年半。

陳將双表示，提到年幼時聽見「資助人」的幫助，曾天真以為是「蜘蛛人」來幫他，經常在給資助人的卡片上畫著部落的山和最愛的籃球，直到國小五、六年級陳將双才明白資助人對他的意義，坦言「如果與資助人見到面，我想我可能會哭出來。」

陳將双說，常利用練球空檔，找個球場旁的角落親筆寫下給資助人的每封信，也曾在信中表示：「謝謝您對我的幫助，也謝謝您在我生命中出現，我會一直努力向上，在生活上不斷告訴自己要成為像您一樣的人。」而今年在HBL的好表現，他也提筆向資助人分享榮耀。

即將從高中畢業的陳將双，下一步動向備受矚目，也正在和家人討論未來的各種可能性；陳將双說，希望未來在打球之外，還能學到一技之長，回顧小學到高中常被拿來與其他球員比較，或被冠上「最強」頭銜等無形壓力，但「如果能做『最強的陳將双』應該會比較開心！」

台灣世界展望會長期關懷弱勢青少年生命發展，除提供經濟支持，更結合運動及生命教育，支持每個和將双一樣熱愛運動的孩子們發展專才，兼顧學業及品格發展。邀請你和熱愛運動的孩子們一起作隊，幫助弱勢青少年在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來。捐款可洽台灣世界展望會官網。