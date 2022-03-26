根據《財訊》報導，儒鴻3月9日舉行法說會，次日開盤不到15分鐘直接跌停，11日續跌，收盤437.5元，創下近1年新低價，如此跌勢並不常見。若從近1年高點683元來計算，跌幅高達36%，小散戶慘套四處詢問是否該停損？被市場戲稱「法說會開完，隔天開法會。」外資亦大幅下修儒鴻目標價。

疫情與庫存 跌停兩大關鍵

儒鴻也拖累聚陽股價跟著下滑，11日失守200元大關。不禁讓人好奇，紡織資優生到底怎麼了？

儒鴻為垂直整合服飾生產商，從事織布、染整、定型及成衣製造，主要產品包括成衣與功能性彈性圓編針織布料。以2020年營收來看，成衣占比為70%、布料30%；成衣每月產能約1200萬件、針織布約1500萬碼。大客戶有Nike、Lululemon、UA等各品牌商，以及Costco、Target等通路商，品牌商與通路商營收貢獻分別為70%與30%。銷售地區則以美洲為主占60%，其次為亞洲28%。

《財訊》報導指出，跌停最直接的原因是2021年第4季的毛利不如預期，當時越南疫情嚴重，產生許多額外的防疫費用；加上上工率下滑，只能增加外包比重，但當地產能也缺乏，因而墊高外包成本侵蝕獲利。再者，隨著2021年第4季的在途存貨陸續到港，品牌商和通路商的秋冬庫存墊高，今年成衣供應鏈逐步舒緩，不比2021年的拉量急單。

不過，法人擔憂的並非去年第4季已發生的事實，而是目前的紡織景氣集合所有不利因素，大大影響到今年產業結構，這才是儒鴻股價跌落神壇的關鍵。

《財訊》分析，首先，疫情大幅影響航運價格和到港時間，為支應需求，美國轉向南美洲及鄰近成衣廠下單，儒鴻會不會被迫向低毛利訂單低頭？其次，俄烏戰爭造成能源、糧食價格大漲，美國為首的通膨危機就在眼前，一旦薪水跟不上物價上漲，糧食這類民生必需品可能會排擠成衣需求。

再以大環境來看，儒鴻是在2011後開始嶄露頭角，股價從10~20元一路上漲，當時台股約在7000點，道瓊在10000點。如今台股17000點，道瓊32000點，儒鴻股價也一度衝破600元，處於高位，風險就高。還有，2010年代，中國經濟正在起飛，眾多的基礎建設和強勁的消費力道，是幫助2008年金融風暴迅速復甦的大功臣，而今中國自身難保，未來全球的消費力道有待觀察。