近年生育率降低，學校招不到學生出現減班的狀況，導致正式教師開缺減少，甚至有人一直都只能當代理教師，遲遲無法轉正式，有網友分享，他當代理教師6年，一次機緣下轉職成功，現在在一家科技公司當教育訓練專員，從代理教師的月薪40K增加到60K，不過做一段時間後，覺得工作內容沒想像中精實，所以後悔了，貼文引起熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，他在新北某公立國中擔任國文代理教師6年，但由於北部正式教職缺額少，遲遲無法擠入正式名單，因此月薪大約在40K至45K之間，雖然外界總羨慕有寒暑假，但對代理教師而言卻是在放無薪假，還要擔心下學年是否能續聘，壓力非常大。

原PO說，去年在朋友的勸說下轉職，現在在汐止某上市科技公司擔任教育訓練專員，月薪將近60k，工作內容主要協助新進人員的員工訓練及一些課程的介紹，跟代理教師的工作比，相對輕鬆但也相對無聊，讓他最近有點徬徨，於是向網友請益「是否該回鍋教師拚正式教師或轉考公務員呢？」

貼文曝光不少網友直呼羨慕，覺得他轉職月薪從40K增加到60K運氣很好，「這薪水是真的不錯了」、「不得不說運氣非常好，一轉職就接近60k」，許多人也狂勸千萬不要走回頭路，「往人資或其他方向進修精進，繼續走下去才對吧」、「人資你可以繼續經營，再堅持」、「唸在職碩或是精進其他技能，都比回頭代理教師無限輪迴好上百倍」、「老師穩定收入的年代已經不存在了，沒聘書就等吃土」。