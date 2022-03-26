嘉義林管處舉辦今年植樹月嘉義最後一場贈苗活動，吸引許多民眾排隊領取。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義林管處舉辦今年植樹月嘉義最後一場贈苗活動，吸引許多民眾排隊領取。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義林管處今天早上10點在觸口工作站舉辦今年最後一場贈苗活動，發放土肉桂、山櫻花、台灣五葉松及蘭嶼羅漢松800株苗木，現場6點多就有民眾開始排隊，甚至排出觸口工作站外，開始發送後約40分鐘就送完了，相當熱門。

嘉義林管處表示，3月是植樹月，7日起在嘉義大學蘭潭校區、北香湖公園、觸口工作站等地送樹苗，民眾以3張紙本發票可兌換1株樹苗，每人可領2株，3場活動總共送出4400株樹苗。

今天上午的贈苗活動上午不到10點就已有250多人在觸口工作站等候，排在最前面民眾表示一早6點多就前來，場面非常熱烈，一名蔡先生說，因為有山櫻花所以想來領，10點多前往時，現場苗木已經快發完了，只好放棄等明年再來。

為推廣減紙減碳嘉義縣財政稅務局員工也到場邀請民眾下載財政部統一發票兌獎app，同步開放捐贈電子發票兌換苗木，另也由財政部國稅局嘉義分局辦理財稅宣導。