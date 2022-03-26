新華網半月談微信公號26日發表評論指出，近日，黑龍江省大慶市紅崗區衛生計生綜合監督執法局王姓局長，以一家理髮店經營者未及時做核酸檢測為由，進店手撕衛生許可證，引發廣泛關注。目前，王某已被免職、政務記過、調離執法隊伍。「手撕衛生許可證」是一起典型暴力行政事件，暴露出一些幹部法治意識淡薄，工作方式簡單粗暴，錯誤地以為在「防疫」大旗下，手中的權力可以不受約束、恣意而為，更深層次的問題，則是沒有真正把以人民為中心的理念貫徹到為人民服務的工作中去。

半月談強調，公權力要謹守法律的邊界，有權不能任性，在疫情防控中更是如此。防疫要依法而為，需要理性，也需要溫度，這是在三年來的疫情防控鬥爭中好不容易積累起的社會共識。

半月談認為，這樣的作風可以說危害極大，不僅容易引起群眾反感，干擾疫情防控大局，更妨害社會公平正義，衝擊基層法治建設，需要引起高度警惕。

半月談表示，當前大陸疫情呈多點散發態勢，防控工作紛繁複雜，既要科學精準、落實落細，也要多一些人文關懷。許多中小市場主體受到多輪疫情衝擊，在防控工作中要多體諒、關心他們的難處和痛點。多一點溝通，就會多一些理解；多一點溫情，就會多一些配合；多一點關心，就能更好地找到嚴格防控與以人為本的「最大公約數」。