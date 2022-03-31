30日海洋大學確診體育教授，接受媒體訪問時喊冤，聲稱不知道前去兩個地方是娛樂場所，陪同前往銀河小吃部確診的「汐止媽媽」，是自己的潛水活動小編；31日海洋大學則說，目前校方以防疫為重，不會針對相關人等說法回應，當疫情告一段落後，會啟動教師評審委員會。

海洋大學表示，現在任何事都會防疫為重，不會在體育教授事件上，任何人說了什麼，有相關評論，等待疫情告一段落，在教師評議委員會中，會收集當事人與各方證詞與事證，才會有正式結論。