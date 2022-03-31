海大體育教授喊冤 海洋大學：現在防疫為重不予評論 12:272022/03/31 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海洋大學確診體育教授接受媒體訪問喊冤，海洋大學校方表示現在以防疫為重不予評論。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30日海洋大學確診體育教授，接受媒體訪問時喊冤，聲稱不知道前去兩個地方是娛樂場所，陪同前往銀河小吃部確診的「汐止媽媽」，是自己的潛水活動小編；31日海洋大學則說，目前校方以防疫為重，不會針對相關人等說法回應，當疫情告一段落後，會啟動教師評審委員會。 海洋大學表示，現在任何事都會防疫為重，不會在體育教授事件上，任何人說了什麼，有相關評論，等待疫情告一段落，在教師評議委員會中，會收集當事人與各方證詞與事證，才會有正式結論。 疫情狂燒基隆海洋大學爆逃難潮 職員曝市府離譜決策：無法理解 績優體育班評選 明德高中、正德國中3連霸 #海洋大學 #體育 #為重 #防疫 #評論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎清明連假 專家籲加強落地篩查 04:102022/03/31 地方新聞 樹德科大2確診師上禮服酒店 校方喊要調查 14:552022/03/30 生活 海大確診教授揪3師爽玩禮服酒店 校方：將議處 11:192022/03/30 生活 2022誰來做老大》桃園市議員 陪藍營議員登記 吳志揚避談市長選舉 04:102022/03/30 政治要聞 新竹縣警啟動特定娛樂場所 稽查嚴防疫情擴散 09:292022/03/30 生活 再槓陳時中「政治防疫」 女戰神酸：總統是不是只要隔離30秒 12:182022/03/30 政治 體育博弈機房隱身商辦大樓 半年投注高達1.6億 12:102022/03/31 社會 BA.2成美國主流病毒 但無重啟防疫限制必要 19:392022/03/30 財經 全國中等學校運動會自由車項目即將登場 防疫全面戒備加強清消 09:252022/03/30 生活 足跡有小吃店、制服店 海大確診教授喊冤：學長學弟聊天 12:032022/03/31 生活 脫口罩嗨唱遭檢舉 柯P怨：要戴還不戴「連我都搞混了」 16:572022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。