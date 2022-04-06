大陸遼寧台女主持人朱霞，手裡有《都市頻道》節目，外貌端莊美麗，身高172公分，舉手投足散發出知性美，經常對外發表時事評論，見解十分精闢深刻，近日她在抖音警示民眾，瀋陽市皇姑區疫情不容樂觀，要當地民眾小心防疫，不料正是此舉讓她遭到火速革職，除此之外公司還發聲明譴責做出不當言論，讓不少網友感到憤恨不平紛紛聲援。

上月30日朱霞在抖音開直播，和粉絲互動熱烈，豈料聊到瀋陽疫情卻出了事，當時她對網友提醒出門注意健康，並點出皇姑區疫情問題：「皇姑區的朋友最近要非常地小心，做好個人防護」稱瀋陽並不樂觀，提醒大家「你們一定要聽我的，一定要多加小心，聽我的就對了。」至於具體原因她不能告知，只要網友答應去留意疫情狀況，怎料含沙射影的說法也為自己惹上麻煩遭電台懲處。

本月1日遼寧廣播電視集團發布聲明，批判她未履行必經程序、經頻道總監批准，明明公司早就說過不得發表涉疫言論，因此做出懲處，除原負責《都市頻道》職務、暫停個人帳號經營，甚至還做出了停職處分，並強調主持人言行不僅是個人形象，而是公司的形象代表，而被懲處消息一出，網友見狀聲援為其抱不平。

朱霞含沙射影評論疫情遭懲處。（圖/微博）

網友紛紛在視頻下留言「她就說了句多加小心，就這麼對她嗎」、「皇姑嚴不嚴重，百姓心中都有數！感謝朱霞！未知的才是最可怕的」、「這個主持多好，支持霞姐，希望電視台把這個通報批評解除，恢復其工作」、而另一派不支持的留言「但是說實話，她這個就是在製造恐慌啊，真實情况你又不說，就一直你們答應我一定要做好防護，就像小學生偷聽到辦公室老師討論期末考試出的成績單，然後就跑到教室亂說」。