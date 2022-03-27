彰化市金馬路上的連鎖藥妝賣場，店外整排停車格委外收費，停車每小時20元，許多汽車車主想省錢，便宜行事，整排停在格子後方，公所得知後表示該空間屬於人行道範圍，之後若再違規停放，將請警方前往開單。（謝瓊雲攝）

彰化人自私、可恥？彰化市一家知名連鎖藥妝店門外的收費停車格，周末假日也乏人問津少有車輛停放，原來是多數汽車駕駛貪圖省錢、省事，便宜行事整排停在格子外，彰化市長林世賢得知此事，呼籲市民發揮公德心與公民素質，該處停放方式已經占用人行道，未來將會請警方取締開罰。

陳姓彰化市民在臉書社團「彰化人大小事」貼出一張照片，藥妝店外整個收費停車格空著，後方整排汽車緊鄰路邊紅線與店外水泥空地停放，讓他大罵可恥又自私的行為，瞬間引發網友熱烈討論。

貼文引發留言一片撻伐，有彰化市網友批評，真替那些人感到可憐，能開車還省那些錢；更有人犀利直指這就是彰化人的水準，彰美路、曉陽路的並排亂象更無恥。

彰化分局表示，警方會先行採勸導方式，並先釐清這些車輛所停放的位置，即鋪設柏油與水泥地的空間，是否屬於公有地或為人行道，若為違規占用公有地停車，將會依違反《道路交通管理處罰條例》開單告發，違者可處600元到1200元罰鍰，將擇日會同公所人員前往實地會勘確認。

這家位在彰化市金馬路上的這家知名連鎖藥妝賣場，店外整排停車格委外收費，停車每小時20元，當日最高收費100元，且店內消費滿250元就能免費折抵1小時，十分平價合理。

不過店員私下就說，這些車輛都是附近住戶的車輛，並非來店消費的顧客，由於停車場是委外經營，也不是賣場附設管理，無權介入；附近民眾則表示，不只居民，很多人來附近，看到車輛都這樣停就跟著停一排，通常不會停太久就會開走。

彰化市長林世賢獲悉後，立即請工務課聯繫公路總局，確定該處劃紅線內空間屬於人行道；他呼籲市民要有公德心和公民素質，千萬不要為了省小錢，壞了彰化人的名聲，像這樣格外停車直接停到人行道上，將會請警方來開單，相信知道這樣停會罰錢之後，素質就會慢慢變好。