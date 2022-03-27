因大潭電廠確診者22日晚上7時曾在遠百竹北店消費，業者27日凌晨進行全館清消，全館均正常營業，晚間卻突然轉彎，宣布提前於20時打烊清消，28日也將停業一天。
遠百竹北店傍晚指出，接獲衛生單位發布確診者足跡後，確診者在7樓用餐的餐廳，27日提前結束營業，進行全面清消，並安排餐廳員工及清潔人員進行篩檢。
遠百竹北店今晚又在臉書粉專公告提早打烊，配合政府防疫措施，全館擴大進行自主清潔消毒，今（27日)營業至20:00，接駁車配合營業時間提前收班，明（28日）暫停營業一日。
因大潭電廠確診者22日晚上7時曾在遠百竹北店消費，業者27日凌晨進行全館清消，全館均正常營業，晚間卻突然轉彎，宣布提前於20時打烊清消，28日也將停業一天。
遠百竹北店傍晚指出，接獲衛生單位發布確診者足跡後，確診者在7樓用餐的餐廳，27日提前結束營業，進行全面清消，並安排餐廳員工及清潔人員進行篩檢。
遠百竹北店今晚又在臉書粉專公告提早打烊，配合政府防疫措施，全館擴大進行自主清潔消毒，今（27日)營業至20:00，接駁車配合營業時間提前收班，明（28日）暫停營業一日。
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