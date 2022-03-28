1名女網友在《Dcard》發文，和男友出去玩，睡前一起看電視時，她不小心靠著對方肩膀睡著，平常很冷漠的男友卻偷親她，還淡定裝沒事，讓原PO哭笑不得，網友們看到後甜喊：「旁邊的狗狗一臉興奮的以為你會摸摸他的頭」、「是初戀吧」、「好浪漫」。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，男友平時是個很冷漠的人，某次出去玩，2人睡前一起看電視時時，原PO不小心靠在男友的肩膀上睡著了，半睡半醒中感受到男友偷偷地親了她一下，當場醒來，喬一個舒服的位置繼續睡時，偷喵了男友一眼，發現他居然裝得像什麼事都沒發生一樣，令原PO覺得相當可愛，發文詢問大家有沒有遇過這樣的經驗。

網友們看到後紛紛留言：「旁邊的狗狗一臉興奮的以為你會摸摸他的頭」、「是初戀吧」、「好浪漫」、「我男友就會啊，看起來兇兇的，意外的很容易害羞」、「我每天出門上班前都會這樣親我女友，但我女友都睡的跟豬一樣沒反應，可是還是每天出門都會親一下」、「跟男友在一起八年多了，他還是會在我睡覺的時候偷親我，早起問他，他就理直氣壯的說：阿是不能親哦」。

也有網友跟原PO分享自己裝不知情的經歷，「我男友也會耶，而且會一直親然後從嘴巴到眼睛再到額頭，這讓我想起我之前在男友旁邊睡到打呼，而且我還被自己的打呼聲嚇醒，我被嚇醒的時候，還裝沒事要去上廁所，我聽到男友在一旁偷笑」。