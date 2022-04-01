109年10月桃園有名正妹與男友及男友「換帖」晚間相約喝酒，聚會結束後，友人一屁股坐上她的機車後座，哀求幫忙載回住處，豈料，回程中她突被環抱，還被伸手摸胸，甚至抵達友人住處後，她遭拉到空地，差點被脫去褲子，嚇得她狂尖叫，友人則摀住她的嘴巴說「不要叫，就把妳的手鬆開」，她才逃脫友人魔掌，回家後將此事告訴男友並報警提告；法官依強制猥褻罪，處友人有期徒刑7月，緩刑2年。

依據判決書記載，一名男子與友人、友人女朋友阿芳(化名)於109年10月下旬，相約桃園某酒店飲酒作樂，凌晨3人結束聚會後，他直接坐上阿芳機車後座，要求幫忙載回在桃園住處，回家途中，他身手環抱阿芳，並數次將手伸進阿芳內衣撫摸胸部6至7秒。

他抵達住處時，拉住阿芳包包，並欲褪去阿芳衣服，他見阿芳不斷反抗，便把阿芳拉去附近空地，將阿芳壓制，並且跨蹲在載阿芳身上，一手抓不阿芳的手，一手把阿芳褲子拉鍊解開，阿芳不斷尖叫欲掙脫逃離喊救命，他便摀住阿芳的嘴「不要叫，如果你不叫，就把你的手鬆開」，他見阿芳停止尖叫後，便鬆開手放阿芳自行離開。

阿芳男友在偵訊表示，女友當天返家後，於中午將事發經過告訴他，並表示女友講述當下有如受到驚嚇的小兔子般，甚至女子一個月不敢出門上班；他還表示事發過後，他收到好友傳Line訊息表示做錯了，也願意和他女友道歉，但他要求的20萬金額太多，還表示「沒辦法處理，就乖乖進去關吧」，隔日好友再次傳訊表達道歉之意，並要求降低20萬金額，也表示有意願處理這件事。

桃園地院審理，從警方調閱的監視器控地畫面、女子醫院驗傷證明，以及女子男友與男子Line對話紀錄擷圖，認定男子多次猥褻撫摸女子胸部，審酌男子逞一己私慾，未尊重女子個人意願，造成女子身心受創，惟念男子坦承犯行，態度尚可；法官依強制猥褻罪，處有期徒刑7月。緩刑2年，並應接受法治教育課程2場，緩刑期間付保護管束。

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