國內本土疫情升溫，昨日一天境內外破200例確診病例。台中市長盧秀燕28日出席東勢活動表示，今天早上市府舉行臨時緊急跨局處防疫會議做出4個決議，包括市民只要外出都要戴口罩、減少跨縣市移動、降低掃墓人數避免群聚等防疫措施，同島一命，呼籲市民積極配合。

盧秀燕指出，今天早上台中市政府有一個臨時緊急的五局的跨局處防疫會議，針對如何更加強防疫工作，保護本市安全，今天做了4個結論。

首先，呼籲市民朋友外出一定要戴的口罩，雖然現在中央已經放鬆，包括可以拍照、講話、演講等可以脫口罩，可是為了要減少感染，但希望市民只要外出戴口罩。

第二個，市民如果有要移動到外縣市去，包括探親、商務行程等，希望大家一定要落實防疫工作，跨縣市移動一定要特別注意安全。第3個，接下來是清明祭祖，拜託大家減少掃墓人數，避免群聚，掃墓非常不可，中央指揮中心也沒禁止，還是希望大家減少掃墓人數。

另外，呼籲市民朋友盡速接種疫苗，尤其第3劑，根據專家所言，1、2劑有時效性，有的已經保護力不足了，必須要接著第3劑。

盧秀燕說，因為12歲以下的小朋友是沒有打疫苗，中央對於跨縣市沒有禁止，台中市有高達350所高中職以下學校，經過調查，這段期間將有92所學校有戶外教學，包括旅遊、比賽等，但因學生有一定教育上的需求，所以讓他們正常活動，但學校要審視防疫計畫，帶隊人員要接種2劑以上，並確實做好防疫計畫。