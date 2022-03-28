國內缺工問題十分嚴峻，勞動部表示，雖有「產業缺工專案推動方案」提供職缺，但因為勞動薪資偏低，以及業者更傾向引進移工，會持續努力。立委指出，若沒有從根本解決薪資與職安問題，缺工問題依舊難解。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部就「因應近期重大職業災害事件111年度勞動檢查規劃報告」進行專題報告，並備質詢。

蔣萬安表示，因為沒有提供合理薪資待遇，職場環境安全性也待改善，另外業者需要的是有經驗、熟練的技術工，上述沒有從根本解決，媒合上依舊難滿足缺工需求。（截取自國會直播頻道）

根據營建署今年2月公布的調查報告指出，國內營造業缺工總人數近12萬，加上其他產業，國內缺工相當不樂觀。

國民黨立委蔣萬安指出，營建署統計缺工11萬8102人，主計總處統計去年營造業缺工為2.5萬，中間的落差相當大，勞動部是否有實際掌握缺工人數？

勞動部長許銘春表示，目前缺工2萬5758人，比去年同期增加1.1萬人；勞動部勞動力發展署署長蔡孟良指出，以1月份來需求看，1月單月缺工增加1600人，推估4月單月缺工會再增2200多人。

蔡孟良表示，「產業缺工專案推動方案」由勞動部與營建署合作，營建業缺工職缺有2000多個，但服務過程也發現些問題，例如職缺提供的勞動薪資要件偏低，使得國人就業意願低，而有些業者也傾向引進移工的方式，提出職缺後又取消服務，後續會再努力。

蔣萬安表示，因為沒有提供合理薪資待遇，職場環境安全性也待改善，另外業者需要的是有經驗、熟練的技術工，上述沒有從根本解決，媒合上依舊難滿足缺工需求，而110年公立就業服務機構總計協助營造業求才登記4萬多人，但協助補實僅2萬多人，補實率僅5成。