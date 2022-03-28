中正大學語言學研究所特聘教授麥傑來自美國，卻深入鑽研漢語語言學，25年前來到中正任教後，更擴及研究閩南語的音韻、台灣手語、客家語、粵語場等跨多國語言的心理語言學實驗，近年研究領域還從口語拓展到漢字結構，麥傑對漢語、漢字的熟悉、了解遠勝多數台灣人，而他的專業研究也兩度獲科技部傑出研究獎肯定。

麥傑在1980年代之前，對大陸或台灣的語言、文化幾乎陌生，但他天生對歐美以外國家有好奇心，透露高中曾參加東亞歷史文化課程，還跑到圖書館借書，手寫一篇關於中文的文章，就讀美國亞歷桑那大學語言學博士班，在選修非拉丁語系的語言時，更毫不猶豫選擇中文。

在電腦尚未有中文系統年代，麥傑足足花了1年時間，大量閱讀書籍、拜託同學手寫漢字教他中文，博士班畢業後在美國、加拿大等地任教幾年，麥傑輾轉從研究所同窗，現任中正語言所教授蔡素娟口中得知，甫創校的中正大學新設語言所正在招募心理語言學專長教師，加上年輕時曾來台旅遊，對台灣印象深刻，於是申請應聘，幸運取得中正教職後，又在美國又修了一學期中文，1997年踏上定居台灣的旅程。

「我們都不記得當初怎麼學母語，大家相信口語就是聽多了就會找到正確的發音、詞彙和語法，而文字書寫就是老師教，學生跟著寫。」麥傑說，寫字和口語一樣，都是大腦長時間自主學習，進而掌握其中的規則。

在多數外國人眼中，除漢語聲調，漢字的一筆一畫就像是蚯蚓，複雜程度讓人頭大，而麥傑也說，不是隨便一個筆畫或字元，就能組合成一個漢字，於是他一一拆解漢字結構，大量分析漢字的一橫一豎一撇，歸納出漢字書寫系統一套模式，出版《漢字語法規則》專書，因此獲中央研究院人文及社會科學學術性專書獎。

此外，麥傑也曾與中正語言所教授蔡素娟一起建置「閩南語口語語料庫」，近日也即將出版如何界定漢語「詞」的書籍章節，麥傑多年投入漢語與漢字書寫系統研究的成果，讓他繼2003年首次獲得科技部傑出研究獎之後，再度於近日獲獎。

中正校方指出，麥傑身為一個外國人，卻如此深入研究漢語、漢字等語言研問，其學術研究不只精彩，也讓更多外國人理解、看見漢語的奧妙之處。