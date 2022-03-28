日本蔦屋書店要進駐竹北了！新竹在地建商打造全台第一間蔦屋書店，預計下半年開幕，同時與竹風教育基金會合作，贊助多次榮獲國內外賽事佳績的「拿互依＆馬胎合唱團」200萬元經費，讓泰雅族青少年在疫情後能圓夢赴日本，實地與蔦屋來場文化交流之旅。

日本蔦屋總經理橋本龍之介表示，蔦屋是日本Culture Convenience Club集團旗下Tsutaya Bookstore的書店體系，特色是將書籍和電影、音樂等藝術美學元素結合，本在竹北社區導入蔦屋特有的日式書店空間，將力求帶動社區及城市生活品質的提升。

竹風教育基金會預計台灣蔦屋竹北店開幕後，連續3年安排嘉興國小及泰雅學堂小朋友來選書，使學童從閱讀中成長，培養文化涵養。

竹風教育基金會捐贈200萬元給「拿互依＆馬胎合唱團」，明年赴日本交流參訪經費，合唱團泰雅孩子們現場獻唱改編自賽德克巴萊「看見彩虹」、「乘著氣球上天空」、「泰雅歡樂歌」等曲子，校方頒發感謝狀給基金會，感謝對偏鄉學童的支持。

教育局長楊郡慈表示，「拿互依＆馬胎合唱團」由尖石鄉嘉興國小及義興分校的泰雅族學童所組成，2016年成立至今5年，2017、2019年分赴維也納和德國參加國際合唱大賽，共獲3面金質獎及2次評審團特別獎等獎項，明年將赴日本交流，感謝該基金會贊助經費，讓日本聽到竹縣泰雅族青少年的天籟之音。