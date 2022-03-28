台北市禁電子菸、加熱菸已於27日正式上路，衛生局會同警方查訪北市60家新興菸品實體店面，還有夜市、商圈及攤販，仍有不少店家沒注意到新規上路，當場被抓到違規，此外，網路平台同樣禁止販售電子菸，新規光是上路第一天，警方就抓到33件違規，累計裁罰29萬8000元。

台北市衛生局局長黃世傑表示，27日查訪的60家實體店中，有15家已經轉型或停業，其中12家還在現場展示、販售電子菸，或是在網路平台上宣傳，另外稽查夜市、商圈及攤販時，又查獲1家商店販售加熱菸，露天與蝦皮更有6名北市賣家在賣電子菸，且警方27日還在禁菸場所抓到4人違規使用新興菸品，以上這些行為27日開始就是違規行為，將依法開罰。

衛生局提醒，《台北市新興菸品管理自治條例》27日已上路，台北市全面禁止製造、輸入、販售、供應、展示或是廣告新興菸品，所以在臉書、IG上宣傳都是違法行為，違者處1萬以上5萬以下罰鍰；在禁菸場所使用新興菸品同樣違規，違者最高罰1萬。

衛生局指出，現在菸害防制法規定未滿18歲不能接觸新興菸品，違者要接受新興菸品教育；如果有心人士違法販賣新興菸品給未成年人，最高被處5萬罰鍰，新法上路，提醒市民即日起杜絕電子菸或加熱菸。

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