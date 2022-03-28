台北市衛生局發布2022年「5大食安新政策」，包括連鎖自助餐飲業強制自主檢驗、連鎖早餐店定期檢查分區管理、星級飯店附設自助餐廳納入食材登錄平台、親子餐廳餐飲衛生管理分級，以及連鎖火鍋業強制餐飲衛生管理分級。此外，衛生局也公告了今年度的日本食品標示查核結果、親子餐廳聯合稽查結果、兒童及休閒食品抽驗結果，以及清明祭祀食品抽驗結果。

下周清明連假將至，衛生局針對潤餅皮店家、知名商圈或廟宇旁的攤販進行抽驗，共檢驗了35件商品，其中4件不合格，不合格率11.4％，有3件都是豆干製品驗出過氧化氫，另外1件事花生粉中黃麴毒素超標，目前不合格商品已全數下架。

日本食品標示部分，北市衛生局3月查核533件，其中42件未標示原產定，經複查後已合格，另外有3件原產地標示不實，已開罰業者6萬罰鍰，衛生局有在官網設置「日本食品管理專區」供民眾查詢，每周都會公布稽查結果。

至於親子餐廳稽查，衛生局共稽查12家親子餐廳，食品衛生全數過關，但在兒童遊戲區的清潔有1家不合格，複查後已過關，另外3家無法提出遊戲區的安全檢驗報告，目前已暫停開放。

兒童及休閒食品抽驗結果則全數合格，抽驗範圍包括北市超商、大賣場、百貨公司、雜貨店等，共計抽驗30樣商品，並對包裝進行查核，結果均符合規定。