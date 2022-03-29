台北市議員王鴻薇指出，去年一整年在台北市，拒絕出席消費爭議協商的案件就有434件，但公權力卻拿這些業者一點辦法也沒有，她要求法務局每季公布擺爛業者名單，才有嚇阻效果。（王鴻薇提供）

台北市議員王鴻薇指出，去年一整年在台北市，拒絕出席消費爭議協商的案件就有434件，但公權力卻拿這些業者一點辦法也沒有，她要求法務局每季公布擺爛業者名單，才有嚇阻效果。對此，北市法務局表示，會請相關業者到局內說明情況，也會設計視訊協商制度，提高消費者、業者開會效率和容易性。

台北市議會今進行民政部門質詢，王鴻薇表示，自己從434件拒不出席案件中整理出「5大擺爛」業者，第1名是知名的蝦皮賣場49件、第2名高盛健身(Go Gym)15件、第3名仲信資融11件、第4名遊戲橘子8件、第5名則是海樂影業，與香港商天然用品護髮中心各7件。

王鴻薇表示，自己也接到許多民眾的陳情，排行榜第2名的高盛健身對於消費者的退費要求一拖再拖，民眾求助法務局召開協調會，業者也是擺爛不出席，面對這種消費爭議、退費爭議，倘若業者不管不理，政府也沒有罰則可以處理，那消費者到底該怎麼辦？

王鴻薇要求，法務局每一季都要整理出「消費爭議協商拒不出席排行榜」，讓消費者可以看清楚哪些業者遇到消費爭議是會擺爛的。而對於這種同一業者大量的消費爭議，主管單位也要專案處理，不能讓消費者求助無門！

對此，法務局長袁秀慧表示，現行有幾種做法，2019年時北市有建議中央，必須針對不配合、不到場的業者，訂出相關罰則，接著再用行政調查手段，請業者到局裡來討論詳細情況，共同釐清為何店家不願到場？

主任消保官楊麗萍補充，未來會持續關注業者為何不到場的原因，舉例而言，蝦皮雖然有49件拒不出席的案例，但有超過半數是賣家不到場，而非業者本身，未來也會設計視訊協商制度，增加開會效率和容易度。